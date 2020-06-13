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بعد إصابة 58 من مكتبه.. فيروس كورونا يقترب من رئيس جواتيمالا

09:31 ص السبت 13 يونيو 2020
بعد إصابة 58 من مكتبه.. فيروس كورونا يقترب من رئيس جواتيمالا

أليخاندرو جياماتي

جواتيمالا سيتي- (د ب أ):

يقترب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من رئيس جواتيمالا اليخاندرو جياماتي.

وقال جياماتي إن 58 من موظفيه في المكاتب الرئاسية تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا، مقارنة بـ18 شخصا يوم الأحد الماضي.

وكان من بين المصابين موظفون في قسمي الإدارة والأمن. وأوضح جياماتي أنه خضع للتحاليل عدة مرات وكانت النتائج جميعها سلبية.

وحتى يوم الجمعة، بلغت حصيلة ما سجلته جواتيمالا 8982 إصابة و351 حالة وفاة بفيروس كورونا.

اليخاندرو جياماتي رئيس جواتيمالا فيروس كورونا

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