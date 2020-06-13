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مقتل مسلحين اثنين في اشتباكات مع القوات الهندية بإقليم كشمير

08:50 ص السبت 13 يونيو 2020
مقتل مسلحين اثنين في اشتباكات مع القوات الهندية بإقليم كشمير

القوات الهندية

نيودلهي- (أ ش أ):
لقي مسلحان حتفهما إثر اندلاع اشتباكات اليوم السبت مع قوات الأمن الهندية في مقاطعة "كولجام" بولاية "جامو وكشمير".

وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية، أن هذه الاشتباكات اندلعت أثناء قيام قوات الأمن بعملية بحث في المنطقة، حيث قام المسلحون بإطلاق النيران على القوات مما دفعها إلى الرد عليهم.

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القوات الهندية إقليم كشمير اندلاع اشتباكات

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