الهند : ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى ٣٠٨٩٩٣ حالة

نيودلهي- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى ٣٠٨٩٩٣ حالة، وذلك عقب تسجيل ١١٤٥٨ حالة إصابة جديدة.

وقالت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية - إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى ٨٨٨٤ حالة.

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