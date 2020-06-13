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الهند : ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى ٣٠٨٩٩٣ حالة

08:41 ص السبت 13 يونيو 2020
الهند : ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى ٣٠٨٩٩٣ حالة

أرشيفية

نيودلهي- (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى ٣٠٨٩٩٣ حالة، وذلك عقب تسجيل ١١٤٥٨ حالة إصابة جديدة.

وقالت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية - إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى ٨٨٨٤ حالة.

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