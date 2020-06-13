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فرنسا تعتزم فتح حدودها لمواطني دول خارج منطقة شنجن اعتبارا من أول يوليو

03:32 ص السبت 13 يونيو 2020
فرنسا تعتزم فتح حدودها لمواطني دول خارج منطقة شنجن اعتبارا من أول يوليو

ارشيفية

باريس- (د ب أ):
تعتزم فرنسا فتح حدودها أمام مواطني دول من خارج منطقة شنجن لحرية التنقل اعتبارا من أول يوليو، حسبما قال وزيران مساء الجمعة.

وقال وزيرا الداخلية والخارجية في بيان مشترك: "إعادة فتح الحدود ستتم بطريقة تدريجية بناء على الوضع الصحي للدول الثالثة المختلفة ووفقا للإجراءات التي سيجري تبنيها على المستوى الأوروبي بحلول ذلك الوقت".

وأوضح البيان، إنه تم اتخاذ القرار في أعقاب تلقي توصيات من المفوضية الأوروبية يوم الخميس.

كما أكد وزير الخارجية جان ايف لو دريان ووزير الداخلية كريستوف كاستانيه "نظرا للحالة المواتية للوضع الصحي في فرنسا"، سترفع البلاد القيود المفروضة على الحركة بالنسبة للسفر الأوروبي اعتبارا من 15يونيو".

وستسمح السطات الفرنسية للأشخاص الذين يسافرون إلى البلاد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي-- بالإضافة إلى أندورا وأيسلندا وليختنشتاين وموناكو والنرويج وسان مارينو وسويسرا والفاتيكان- بالدخول بدون قيود أو حجر صحي.

وقال الوزيران أن القيود المتبادلة ستظل قائمة على السفر من وإلى إسبانيا وبريطانيا.

وأودى الوباء بحياة 29 ألف شخص في فرنسا.

فرنسا فتح الحدود منطقة شنجن حرية التنقل

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