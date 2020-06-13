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جنوب إفريقيا تسجل أكبر زيادة يومية في الإصابات بفيروس كورونا

03:17 ص السبت 13 يونيو 2020
جنوب إفريقيا تسجل أكبر زيادة يومية في الإصابات بفيروس كورونا

أرشيفية

جوهانسبرج- (د ب أ):
سجلت جنوب إفريقيا أكبر زيادة يومية في الإصابات بفيروس كورونا المستجد، حيث تم تسجيل 3359 إصابة جديدة يوم الجمعة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة بأن جنوب إفريقيا سجلت حتى الآن 61 ألف إصابة، حوالي ربع الإصابات المسجلة في قارة إفريقيا، من بينها 1354 حالة وفاة.

وتم تسجيل نحو ثلثي الإصابات في إقليم "ويسترن كيب" وتركزت في مدينة كيب تاون (عاصمة الإقليم)، حيث قال رئيس منظمة الصحة العالمية في إفريقيا إن الاتجاه "يبدو مشابها لما كان يحدث في أوروبا والولايات المتحدة".

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في قارة إفريقيا التي تضم 54 دولة إلى أكثر من 218 ألف إصابة، حيث تقول منظمة الصحة العالمية إن الوباء "يتسارع" في إفريقيا، على الرغم من أن عدد الإصابات بها أقل من 3 بالمئة من العدد الإجمالي للإصابات على مستوى العالم.

وأجرت جنوب إفريقيا أكثر من مليون تحليل للكشف عن الفيروس، حوالي ثلث التحاليل التي أجرت في إفريقيا.

جنوب إفريقيا فيروس كورونا حالات وفاة

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