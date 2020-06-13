السودان: تسجيل 149 إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 وفاة
الخرطوم- (أ ش أ):
أكدت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 149 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و20 وفاة، 7 منها في ولاية الخرطوم، فيما تم شفاء 138 حالة.
وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان، اليوم، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 67 إصابة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 6 ولايات، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد 297 عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.
وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 6879 حالة، والوفيات إلى 433، والمتعافين إلى 2416 شخصا.
وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية، والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.
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