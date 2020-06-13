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القومي للمرأة يشارك في ورشة العمل الإقليمية حول جائحة "كورونا"

12:33 ص السبت 13 يونيو 2020
القومي للمرأة يشارك في ورشة العمل الإقليمية حول جائحة "كورونا"

الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة

كتبت- نور العمروسي:


شارك المجلس القومي للمرأة في ورشة العمل الإقليمية حول جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 وتوفير الخدمات الأساسية للناجيات من العنف ضد النساء والفتيات في الدول العربية، بدعوة من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان في منطقة الدول العربية.

وأشارت أمل عبدالمنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، إلى دور المجلس القومي للمرأة في النهوض بالمرأة المصرية، وتحقيق مشاركتها الفاعلة في التنمية من خلال اقتراح ومتابعة وتقييم الخطط والسياسات العامة للدولة، وإدماج شئون المرأة في خطة الدولة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وأكدت أن مكتب شكاوى المرأة، ومتابعتها يمثل حلقة الوصل بين المجلس القومي للمرأة ونساء مصر ممن يعانين من مشكلات تتعلق بأي شكل من أشكال التمييز ضدهن.

المجلس القومي للمرأة فيروس كورونا العنف ضد النساء هيئة الأمم المتحدة للمرأة

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