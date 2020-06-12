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الولايات المتحدة: إصابات كورونا تتخطى حاجز المليونين

11:53 م الجمعة 12 يونيو 2020
الولايات المتحدة: إصابات كورونا تتخطى حاجز المليونين

فيروس كورونا

(وكالات):
قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يوم الجمعة، إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بلغ مليونين و16027 شخصا بزيادة 21744 حالة عن الإحصاء السابق مضيفة أن عدد الوفيات ارتفع 947 ليصل الإجمالي إلى 113914 وفاة.
ويشمل الإحصاء حالات الإصابة والوفيات بمرض كوفيد-19 حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 11 يونيو حزيران مقارنة بالتقرير الصادر يوم الخميس، بحسب وكالة "رويترز".
ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.

المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض فيروس كورونا أمريكا

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