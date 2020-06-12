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لجنة بمجلس النواب الأمريكي تعقد جلسة استماع بشأن استئناف السفر الجوي

09:33 م الجمعة 12 يونيو 2020
لجنة بمجلس النواب الأمريكي تعقد جلسة استماع بشأن استئناف السفر الجوي

مجلس النواب الأمريكي

واشنطن - (د ب أ):

تعقد لجنة فرعية للأمن الداخلى معنية بالمواصلات في مجلس النواب الأمريكي جلسة استماع في 18 يونيو بشأن احتمالية استئناف السفر الجوي خلال جائحة كورونا المستجد، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة تقديم شهادات كل من الرئيس التنفيذي لمجلس المطارات الدولي كيفين بورك، وسارة نيلسون رئيسة رابطة مضيفات الطيران وعمال الاتصالات الأمريكيين، ونيما سينج جولياني المسؤولة البارزة في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، وتوري إيمرسون بارنز المسؤولة البارزة في رابطة السفر الأمريكية، بحسب الموقع الإلكتروني للجنة.

مجلس النواب الأمريكي فيروس كورونا السفر الجوي كوفيد 19

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