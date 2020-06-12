الجنائية الدولية تحدد موعد الجلسة الأولى لمحاكمة علي كوشيب
الخرطوم - أ ش أ
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، أن المشتبه به علي كوشيب سيمثل أمامها في جلسة إجرائية أولى للمحكمة يوم الاثنين المقبل.
وأوضحت المحكمة أنه سيُجري التحقيق الأول القاضي سلفاتور ايتالا. وتتضمن الجلسة الأولى التحقق من الهوية والسير في الإجراءات الأولية مثل توجيه التهم لكوشيب بحضور محاميه المكلف من المحكمة.
وكان كوشيب سلم نفسه للمحكمة طواعية في إفريقيا الوسطى، ونقل إلى لاهاي في 9 يونيو الجاري، وأصدرت المحكمة أمر القبض الأول على كوشيب في 27 أبريل 2007، ووجهت له 50 تهمة اعتبرتها المحكمة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
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