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لبنان.. متظاهرون يحطمون المحال التجارية ويشعلون النيران بها

09:12 م الجمعة 12 يونيو 2020
لبنان.. متظاهرون يحطمون المحال التجارية ويشعلون النيران بها

المظاهرات الاحتجاجية في لبنان

بيروت - أ ش أ
نفذت مجموعات من المتظاهرين اللبنانيين، عمليات تحطيم بشكل ممنهج، مساء اليوم الجمعة - للمحال التجارية في محيط منطقة رياض الصُلح بوسط العاصمة بيروت وعلى بعد مسافة بسيطة من مقر السراي الحكومي (مقر الحكومة) كما أضرموا النيران في محتوياتها بالداخل.
وقام أشخاص ملثمون بانتزاع الأبواب والواجهات الحديدية للمحال التجارية، ثم تحطيم الواجهات الزجاجية لتلك المحال على نحو متعمد باستخدام العصي والأحجار والأدوات الحديدية، والدخول إلى تلك المحال وتهشيم محتوياتها بالكامل، وإضرام النيران في بعضها مستخدمين عبوات مشتعلة.
وارتفعت ألسنة اللهب في بعض المحال التجارية بصورة كبيرة والتهمت كافة محتوياتها، في حين جابت أعداد كبيرة من الدراجات النارية يستقلها أشخاص وسط بيروت، وبدا وكأنهم يدعمون عمليات تحطيم وحرق المحال التجارية.
كما أشعل المتجمهرون النيران في الإطارات المطاطية بوسط الطرق في ساحة رياض الصُلح، وكذلك في صناديق النفايات في المنطقة، ورشقوا الطوابق العليا للمباني التي تقع أسفلها المحال التجارية، بالحجارة والأدوات الحديدية.
على صعيد متصل، شهدت عدد من المناطق اللبنانية عمليات قطع للطرق والشوارع الرئيسية في العاصمة بيروت، وكذلك عدد من المحافظات الأخرى، في إطار التظاهرات والمسيرات التي اندلعت ابتداء من مساء أمس، احتجاجا على التردي الكبير في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية.

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