ترامب: لن نسمح للمخربين والفوضويين بالسيطرة على سياتل

(وكالات):

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موقفه الصارم من عمليات التخريب التي وقعت خلال تظاهرات سياتل، مطالبا بإنهاء الفوضى في المدينة واستعادتها، مؤكداً "لا خلاف بيني وبين قادة البنتاجون حول الاحتجاجات".

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم الجمعة: "إذا لم يقم عمدة سياتل بإنهاء الفوضى سنقوم بذلك"، مضيفًا إلى أنه تسلم من أوباما جيشا قديما وجعله قويا وعظيما.

وأوضح في مقابلته مع شبكة "فوكس نيوز" إن إدارته "لن تسمح لسيطرة المخربين والفوضويين (الأناركيين) على سياتل.

كما رأى أنه لو كان هناك مزيد من الصلابة لما وقع كل هذا الدمار في مينيابوليس وسياتل، مضيفاً "انظروا لما يجري في في سياتل، إذا لم يصوبوا هذا الوضع، فسنقوم نحن بتصويبه".

إلى ذلك، وصف تعامل عمدة سياتل، جيني دوركان، مع الموقف بأنه "مثير للشفقة"، كما دعا حاكم ولاية واشنطن جاي إنسلي إلى إرسال قوات الحرس الوطني لاستعادة النظام.

وعن إنسلي، قال: "لديه قوات كبيرة من الحرس الوطني للقيام بذلك"، مضيفاً "هؤلاء الأشخاص لن يحتلوا جزءًا كبيرًا من مدينة عظيمة".

وفي وقت سابق الجمعة، انتقد ترمب على جري عادته منذ أسابيع، موقف الديمقراطيين وسياساتهم خلال التظاهرات التي شهدتها عدة مدن أمريكية كبرى منذ مقتل المواطن الأمريكي جورج فلويد على يد أحد عناصر الشرطة في 25 مايو الماضي.