إيطاليا تستعرض مع الاتحاد الأوروبي تحضيرات مؤتمر دعم السودان
روما - أ ش أ
ناقشت نائبة وزير الخارجية الإيطالي إيمانويلا ديل ري، خلال إتصال هاتفي مع مفوضة الشراكات الدولية في الاتحاد الأوروبي يوتا أوربيلاينن، عددا من القضايا الرئيسية في جدول أعمال التعاون الدولي.
وذكرت وزارة الخارجية الإيطالية - في بيان نقلته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية - اليوم /الجمعة/ - أن الجانبين ناقشا التحضير للمؤتمر المقبل لدعم التحول الديمقراطي في السودان المقرر عقده في 25 يونيو، إذ أعربت المفوضة الأوروبية عن رغبتها في مشاركة إيطاليا في المؤتمر.
من جانبها .. طمأنت ديل ري المسئولة الأوروبية بشأن الاهتمام الذي توليه الحكومة الإيطالية لهذا الملف، نظرا للتقارب التقليدي بين روما والخرطوم ووجود تعاون مشترك منذ 40 عامًا، مشيرة في هذا الصدد إلى تعزيز الحوار السياسي الثنائي وتوسيع فرص الشراكة بما في ذلك الندوة الترويجية الافتراضية للاستثمار في السودان، والتي عُقدت، أمس، بمشاركة أكثر من 100 رجل أعمال إيطالي.
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