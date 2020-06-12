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إيطاليا: قطاع الصحة يجب أن يكتسب دورا مركزيا جديدا

05:41 م الجمعة 12 يونيو 2020
إيطاليا: قطاع الصحة يجب أن يكتسب دورا مركزيا جديدا

وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا

روما - أ ش أ
أكد وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتسا، اليوم الجمعة، ضرورة منح خدمة الصحة الوطنية في البلاد وقطاع الصحة حول العالم دورا مركزيا جديدا إثر أزمة تفشي فيروس كورونا الجديد.
وقال الوزير الإيطالي -في رسالة مصورة وفقا لما ذكرته وكالة أنباء(آكي) الإيطالية- إننا "عشنا أسابيع لا تصدق، فتجربة هذا الموسم أعتقد أننا سنتذكرها إلى الأبد وستؤثرعلى أجيال كاملة"، موضحا أن بلاده كانت أول دولة غربية تأثرت بوباء كوفيد 19 وتوجب عليها اتخاذ أصعب القرارات.
وتابع "الخدمة الصحية الوطنية في بلادنا وقطاع الصحة في جميع أنحاء العالم بشكل عام، يجب أن يكتسب دورًا مركزيًا جديدًا"، موضحا أن ذلك هو التحدي الأساسي أمامهم ولنجاحه يجب تجميع كل الطاقات الموجودة في عالم البحث والعالم المهني وفي الأماكن التي شهدت أصعب مواجهة بين الإنسان وهذا الفيروس.

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