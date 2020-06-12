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البيت الأبيض ينفي وقوع موجة ثانية لتفشي كورونا في الولايات المتحدة

05:37 م الجمعة 12 يونيو 2020
البيت الأبيض ينفي وقوع موجة ثانية لتفشي كورونا في الولايات المتحدة

فيروس كورونا

واشنطن -أ ش أ

نفى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو، اليوم الجمعة، وقوع موجة ثانية لتفشي فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، رغم ارتفاع معدل الإصابة مجددا في عدد من الولايات.

وقال كودلو رئيس المجلس الاقتصادي الوطني -في تصريحات تلفزيونية- "ليست هناك حالة طارئة، ليست هناك موجة ثانية، مقرا أنه ليس "خبيرا صحيا"، لكنه أشار إلى أنه تحدث أمس مع كبار مسئولي الصحة بالإدارة الأمريكية، و"هم يقولون إنه ليس هناك ارتفاعا جديدا"، حسب ما نقلت عنه مجلة /بوليتيكو/ الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني.

وتابع "ما لديك هو نقاط محددة تشهد قليلا من الصعود، بعض المناطق الحضرية الصغيرة تشهد ذلك. المراكز الوطنية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها ومسئولي الصحة يتولون الأمر، لقد أرسلوا بعض فرق العمل للتعامل مع ذلك"، معتبرا أن إتاحة المزيد من اختبارات الكشف عن الإصابة بـ/كوفيد-19/ هو أحد أسباب الزيادة في الإصابات المسجلة.

ولفتت (بوليتيكو) إلى أن تصريحات كودلو تأتي مع تواصل ظهور بؤر جديدة لتفشي فيروس كورونا في مختلف مناطق الولايات المتحدة، حيث أبلغت 18 ولاية عن زيادة في أعداد المصابين، كما زادت حالات الدخول إلى المستشفى في 9 ولايات.

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فيروس كورونا الولايات المتحدة البيت الأبيض واشنطن كوفيد 19

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