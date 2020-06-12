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ارتفاع حالات الشفاء من كورونا فى النمسا إلى 15 ألفا و985 حالة

04:41 م الجمعة 12 يونيو 2020
ارتفاع حالات الشفاء من كورونا فى النمسا إلى 15 ألفا و985 حالة

فيروس كورونا

فيينا- (أ ش أ):

اعلنت وزارة الصحة النمساوية ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد في البلاد الى 15 الفا و985 حالة من اجمالي عدد الاصابات البالغ 17 الفا و64 حالة بينما بلغ عدد الوفيات 675 حالة.

وذكر بيان لوزارة الصحة اليوم الجمعة أن عدد المتواجدين بالمستشفيات للعلاج من فيروس كورونا بلغ 69 حالة منهم 9 حالات فى العناية المركزة بينما بلغت الاصابات الجديدة فى جميع انحاء النمسا 30 اصابة.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل 20 اصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة لسيدة مسنة فى العاصمة النمساوية فيينا خلال ال24 ساعة الماضية .

وقال البيان إن عدد حالات الشفاء فى فيينا بلغ 3068 شخص بينما بلغ عدد الاصابات الاجمالي 3529 حالة وعدد الوفيات 175 حالة .

وأشار البيان الى أنه تم تسجيل حالات جديدة من الإصابة بفيروس كورونا في مدرسة ورياض أطفال في ولاية النمسا السفلى لاثنتين من المدرسات وقد تم وضعهما في الحجر الصحي.

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فيروس كورونا وزارة الصحة النمساوية فيينا

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