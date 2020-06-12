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لماذا فشلت استراتيجية السويد في احتواء الوباء؟

04:29 م الجمعة 12 يونيو 2020
لماذا فشلت استراتيجية السويد في احتواء الوباء؟

لماذا فشلت استراتيجية السويد في احتواء الوباء؟

ستوكهولم- (بي بي سي):

اعترف عالم الأوبئة السويدي، أندرس تيغنيل، بأن قرار السويد المثير للجدل بشأن عدم فرض تدابير إغلاق صارمة لمواجهة تفشي جائحة كوفيد-19 أدى إلى زيادة حالات الوفاة.

وسجلت السويد معدل وفيات أعلى بكثير مقارنة بأقرب الدول المجاورة لها، فضلا عن حظر عبور مواطنيها الحدود.

وقال تيغنيل، صاحب استراتيجية مواجهة كورونا في البلاد، لإذاعة سويدية إنه كان ينبغي بذل المزيد من الجهود في وقت مبكر.

وأضاف: "توجد إمكانية على ما يبدو لتحسين ما فعلناه".

وسجلت السويد 4542 حالة وفاة و40803 حالات إصابة من مجموع سكانها البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، في الوقت الذي فرضت فيه الدانمرك والنرويج وفنلندا تدابير إغلاق وسجلت معدلات وفاة أقل بكثير.

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