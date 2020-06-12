تظاهرات السويداء وضعت الأسد "في الموقع الأضعف" وثلاثة سيناريوهات تنتظر سوريا

دمشق- (بي بي سي):

نشرت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية مقالاً للكاتب ومدير برامج سوريا ومكافحة الإرهاب بمعهد الشرق الأوسط، شارلز ليستر، تساءل فيه عما إذا كان الرئيس السوري، بشار الأسد، على وشك السقوط، لاسيما و"هو في الموقع الأضعف الآن، حيث تتجه بلاده نحو الانهيار".

ورصد الكاتب التحول في موقف الطائفة الدرزية من حكم الأسد، في ضوء ما شهدته محافظة السويداء، على مدى أيام، من تظاهرات عرفت أصداء الهتافات الأولى للثورة السورية عام 2011.

وأشار ليستر إلى حقيقة أن أهل السويداء لم يتورطوا في الحرب السورية المستمرة منذ 9 سنوات، وأضاف أن الأزمة الاقتصادية التي دفعتهم للخروج إلى الشوارع، "مؤشر على أزمة كبيرة تواجه نظام الأسد". ويستشهد الكاتب بلجوء الأخير لإعفاء رئيس الحكومة، عماد خميس، من منصبه للتدليل على أن الانهيار الاقتصادي والمعارضة الجديدة يشكلان تحديا حقيقيا لشرعيته.

ويجادل الكاتب بأن "تلك اللحظة غير المسبوقة تقدم فرصة للولايات المتحدة لاستغلال موقف الأسد الضعيف، في إطار جهد دبلوماسي فعال؛ لإحداث تغييرات حقيقية، طال انتظارها، للبلد الذي خربته سنوات من الحرب الأهلية".

وفي تحليله للأوضاع التي تمرّ بها سوريا، توقع الكاتب ثلاثة سيناريوهات، أولها أن يسلك الأسد مسلك حكومة كوريا الشمالية ويعزل سوريا عن الاقتصاد العالمي، ويؤصل لوجودها كدولة منبوذة عالمياً.

وثانيها هو وصول سوريا إلى مستويات غير مسبوقة من الفقر والمجاعة، تتحول معها البلاد لدولة فاشلة تنتهك فيها حقوق الإنسان، لتصبح أرضًا خصبة للمتطرفين، تتسبب في زعزعة الاستقرار الإقليمي.

وينقل الكاتب عن مصادر موالية للنظام السوري ما قال إنه مفاد السيناريو الثالث؛ وهو أن تحتدم الأزمة الراهنة لتصبح تهديداً لبقاء الأسد في السلطة، أكبر من التهديد الذي شكّلته المعارضة خلال السنوات الماضية، وهو ما قد ينتهي بإقدام موسكو على إقصاء الأسد.