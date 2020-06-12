ليتوانيا وبولندا تعيدان فتح الحدود وتدعوان إلى التعاون في مكافحة كورونا

فيلنيوس- (د ب أ):

أعلنت ليتوانيا وبولندا اليوم الجمعة إنهاء تدابير إغلاق الحدود التي فرضت للحد من انتشار وباء كورونا، وهو ما يعني أنه سيكون بمقدور مواطني البلدين السفر بحرية لأول مرة منذ شهر مارس الماضي.

وبموجب هذه الخطوة، فإن سلطات البلدين لن تطلب من المسافرين القادمين إليهما بضرورة الخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يومًا.

وستسمح عملية فتح الحدود كذلك للمواطنين البولنديين بالوصول إلى إستونيا ولاتفيا، حيث رفعت دول البلطيق تدابير إغلاق الحدود الداخلية في منتصف مايو الماضي.

وجاء الإعلان عن فتح الحدود بين لتوانيا وبولندا خلال اجتماع جمع رئيس الوزراء الليتواني سوليوس سكفيرنيليس والرئيس البولندي أندريه دودا عند معبر كالفاريا-بوديسكو الحدودي، حيث ظهر الزعيمان وهما يرتديان أقنعة الوجه ولم يتصافحا بالأيدي.

وقد دعا الزعيمان خلال مؤتمر صحفي مشترك إلى التضامن في مكافحة وباء فيروس كورونا.

وقد تم بالفعل إعادة فتح الحدود بين البلدين جزئيًا منذ 11 مايو أمام المسافرين من رجال الأعمال والطلاب والأشخاص الذين يتنقلون للعمل.

وقد خففت ليتوانيا من تدابير عبور الحدود في الأول من يونيو أمام الأشخاص القادمين من 28 دولة ذات معدلات إصابة منخفضة بالفيروس، من بينها بولندا.