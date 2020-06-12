أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

سلطنة عمان تسجل ارتفاعا قياسيا في معدل الإصابة اليومي بكورونا

02:55 م الجمعة 12 يونيو 2020
سلطنة عمان تسجل ارتفاعا قياسيا في معدل الإصابة اليومي بكورونا

فيروس كورونا

وكالات:

أعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل 1117 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية و7 حالات وفاة.

وجاء في بيان وزارة الصحة اليوم الجمعة: تم تسجيل1117 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا منها (470) حالة لعمانيين، (647) حالة لغير عمانيين، كما تم تسجيل 7 حالات وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات 96".

كما لفتت الوزارة إلى تعافي 866 مصاب بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 7489.

وكانت الوزارة أعلنت أمس الخميس عن تسجيل 1067 إصابة جديدة بالفيروس و 5 حالات وفاة.

فيروس كورونا سلطنة عمان وزارة الصحة العمانية

الخبر التالى:

ليتوانيا وبولندا تعيدان فتح الحدود وتدعوان إلى التعاون في مكافحة كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 39726

    عدد المصابين

  • 10691

    عدد المتعافين

  • 1377

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 7442050

    عدد المصابين

  • 3506297

    عدد المتعافين

  • 418391

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان