بوتين يثق بأن غالبية الروس يؤيدون التعديلات الدستورية

موسكو- (أ ش أ):

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ثقته بأن غالبية الروس يشاطرون الموقف بشأن الحاجة إلى إقرار التعديلات الدستورية.

وقال بوتين في تصريح اليوم الجمعة: "إنني مقتنع بأن الأغلبية المطلقة من مواطنينا يؤيدون التعديلات الدستورية".

وأظهرت نتائج استطلاع للرأي، جرى أمس الخميس، أن أكثر من 61 في المئة من المواطنين الروس عبروا عن نيتهم المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية والتصويت بنعم للتعديلات على القانون الأساسي للبلاد.

يذكر أنه كان من المقرر إجراء عملية التصويت على هذه التعديلات في 22 أبريل الماضي، ولكن تم تأجيلها بعد ذلك بسبب الوضع الوبائي المعقد في البلاد.

وفي وقت لاحق، أعلن الرئيس الروسي أن التصويت سيجرى في الأول من يوليو القادم على تعديلات تتيح للرئيس الحالي فلاديمير بوتين البقاء في الحكم حتى 2036.

ومن ناحية أخرى هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة المواطنين الروس داخل روسيا وخارجها بمناسبة اليوم الوطني لروسيا (العيد الوطني).

وقال بوتين في برقية تهنئته : " أود أن أهنئ جميع مواطني البلد ومواطنينا في الخارج بهذا العيد الكبير"، مشددا على أن "الوطن بالنسبة لنا هو الأسرة وموطن الأب والأرض الغالية، من كالينينجراد إلى جزر كامشاتكا والكوريل، من الشمال وبحر القطب الشمالي إلى سيفاستوبول وشبه جزيرة القرم".

وأضاف الرئيس الروسي: "لقد بُني تاريخنا الألفي على هذه المساحات الشاسعة، المليئة بصفحات من المجد العظيم والفخر، وشجاعة الأجداد غير المسبوقة، وإيمانهم وحبهم لأراضي آبائهم".

وتابع:" أن الشعور المشرق للوطن قد ساعد شعبنا دائما على التغلب على الشدائد والبقاء على قيد الحياة في أحلك اللحظات، وساعد على مواجهة التحديات".

وتحتفل روسيا بالعيد الوطني "يوم روسيا" يوم 12 يونيو من كل عام، وهو عيد للاحتفال بسيادة روسيا الاتحادية.