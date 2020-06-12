قطر تسجل حالة وفاة و1517 إصابة جديدة بكورونا

الدوحة- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الجمعة عن تسجيل 1517 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 76588 حالة.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بسبب الفيروس، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات المسجلة إلى 70 حالة.

ونوهت الوزارة إلى تعافي 1965 مصابا من المرض، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة قطر إلى 53296 حالة.

وبلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تم فحصهم من فيروس (كوفيد–19) في دولة قطر حوالي 280665 شخصا، في حين وصل عدد الحالات النشطة تحت العلاج 23222 حالة.