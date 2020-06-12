أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

شركات طيران كبرى تتخذ إجراءات قانونية ضد قواعد الحجر الصحي البريطانية لكورونا

01:59 م الجمعة 12 يونيو 2020
شركات طيران كبرى تتخذ إجراءات قانونية ضد قواعد الحجر الصحي البريطانية لكورونا

طائرة تابعة لشركة بريتش ايروايز

لندن- (د ب أ):

اتخذت ثلاث شركات طيران كبرى اليوم الجمعة إجراءات قانونية ضد قرار الحكومة البريطانية بشأن ضرورة أن يفرض جميع ركاب الرحلات الدولية الذين يصلون البلاد عزل ذاتي على أنفسهم لمدة 14 يوما، في إطار جهود التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وطالبت شركات بريتش إيروايز وريان إير وإيزي جيت بإجراء مراجعة قانونية عاجلة لقانون الحجر الصحي الذي ينطوي على "أثار مدمرة على صناعة السياحة البريطانية والاقتصاد بشكل أوسع ويدمر آلاف الوظائف".

وذكرت الشركات في بيان مشترك إن "شركات الطيران لم تطلع بعد على أي دليل بشأن كيفية أو موعد تنفيذ الجسور الجوية المقترحة بين بريطانيا ودول أخرى".

وسوف تتيح "الجسور الجوية" إعفاءات من أجل السماح للسائحين البريطانيين بالعودة من دول مثل اسبانيا والبرتغال واليونان، دون الحاجة للعزل الذاتي.

بريتش إيروايز الحجر الصحي بريطانيا شركات الطيران

الخبر التالى:

قطر تسجل حالة وفاة و1517 إصابة جديدة بكورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 39726

    عدد المصابين

  • 10691

    عدد المتعافين

  • 1377

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 7442050

    عدد المصابين

  • 3506297

    عدد المتعافين

  • 418391

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الحكومة ترد على 12 شائعة في أسبوع