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فلسطين: الاحتلال الإسرائيلي يدمر خطوط مياه في الأغوار الشمالية

01:47 م الجمعة 12 يونيو 2020
فلسطين: الاحتلال الإسرائيلي يدمر خطوط مياه في الأغوار الشمالية

الاحتلال الإسرائيلي يدمر خطوط مياه في الأغوار الشم

رام الله- (أ ش أ):

دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة خطوط المياه الناقلة إلى سهل قاعون في الأغوار الشمالية، بسبب التدريبات العسكرية في الأراضي الزراعية بتلك المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن عضو مجلس قروي بردلة ضرار صوافطة، قوله: إن الاحتلال دمر خط مياه حديدي، بطول 200 متر، عقب مرور الدبابات الإسرائيلية من فوقه، خلال مشاركتها في تدريبات عسكرية.

وفي سياق متصل، تمركزت عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية على مشارف قريتي تياسير والعقبة في الأغوار الشمالية.

وأكد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، أن الآليات تمركزت على مشارف القريتين منذ ساعات الصباح، بعد إجراء تدريبات عسكرية في المنطقة على مدار أسبوع.

يشار إلى أن الاحتلال يستخدم هذه المنطقة بشكل سنوي للتدريبات العسكرية التي يمتد بعضها لأيام، يطرد خلالها العائلات من مساكنها، ويستخدم الذخيرة الحية، ما يؤدي لإلحاق أضرار وخسائر في الأراضي الزراعية والمحاصيل.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنا من قرية عزبة شوفة جنوب شرق طولكرم، كما داهمت عمارة سكنية في حارة النفق بمدينة بيت جالا غرب بيت لحم، واستولت على مبلغ من المال.

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الأغوار الشمالية فلسطين الاحتلال الاسرائيلي

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