مستوطنون يهاجمون منازل الفلسطينيين جنوب الخليل

رام الله – (أ ش أ):

هاجم مستوطنون إسرائيلون اليوم الجمعة عددا من منازل الفلسطينيين في قرية سوسيا شرق يطا جنوب الخليل.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان شرق يطا وجنوب الخليل راتب الجبور، قوله: إن المستوطنين بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، اقتحموا القرية، وتجولوا بين منازل المواطنين، وهاجموا عددا منها، حيث تصدى لهم الأهالي.