أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

مستوطنون يهاجمون منازل الفلسطينيين جنوب الخليل

01:47 م الجمعة 12 يونيو 2020
مستوطنون يهاجمون منازل الفلسطينيين جنوب الخليل

مستوطنون يهاجمون منازل الفلسطينيين

رام الله – (أ ش أ):

هاجم مستوطنون إسرائيلون اليوم الجمعة عددا من منازل الفلسطينيين في قرية سوسيا شرق يطا جنوب الخليل.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان شرق يطا وجنوب الخليل راتب الجبور، قوله: إن المستوطنين بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، اقتحموا القرية، وتجولوا بين منازل المواطنين، وهاجموا عددا منها، حيث تصدى لهم الأهالي.

هذا المحتوى من

مستوطنون إسرائيلون جنوب الخليل فلسطين

الخبر التالى:

فلسطين: الاحتلال الإسرائيلي يدمر خطوط مياه في الأغوار الشمالية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 39726

    عدد المصابين

  • 10691

    عدد المتعافين

  • 1377

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 7442050

    عدد المصابين

  • 3506297

    عدد المتعافين

  • 418391

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الحكومة ترد على 12 شائعة في أسبوع