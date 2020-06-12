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الإمارات تدين هجوما إرهابيا وقع شمال نيجيريا

01:45 م الجمعة 12 يونيو 2020
الإمارات تدين هجوما إرهابيا وقع شمال نيجيريا

الجماعات المسلحة في نيجيريا

أبوظبي- (أ ش أ):

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع شمال نيجيريا، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الجمعة - أن الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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