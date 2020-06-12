المغرب: 44 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 8581 حالة
الرباط – (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة المغربية رصد 44 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 8581 حالة .
وذكرت وزارة الصحة المغربية،أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 373776 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالمغرب .
واضافت الصحة المغربية ، إنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، ليبلغ إجمالي الوفيات 212 حالة....كما تم تسجيل 17 حالة شفاء جديدة خلال المدة نفسها، وفق البيانات الرسمية، وبذلك يرتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى7600 حالة.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
39726
عدد المصابين
-
10691
عدد المتعافين
-
1377
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
7442050
عدد المصابين
-
3506297
عدد المتعافين
-
418391
عدد الوفيات
إعلان