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الكاظمي : الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق حقق انجازا كبيرا

10:43 ص الجمعة 12 يونيو 2020
الكاظمي : الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق حقق انجازا كبيرا

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي

بغداد- (د ب أ):

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي،اليوم الجمعة، أن الحوار الاستراتيجي الذي عقد بين حكومتي بلاده والولايات المتحدة حقق انجازا عراقيا كبيراً.

وذكر مصدر حكومي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن"الكاظمي أكد بأن الحوار الاستراتيجي ركز على مبدأ السيادة ومصلحة العراق أولا ونجحنا في تحقيق نتائج كبيرة".

وأضاف المصدر، الذي لم يتم تسميته،أن"الكاظمي ذكر أيضا بأنه جرى تأكيد الانسحاب الأمريكي من العراق لجميع المتواجدين وعدم وجود أي قواعد، كما أشار إلى أن الحوار أنتج اعترافاً بقرار مجلس النواب بالانسحاب الأمريكي".

وأوضح المصدر أن"الكاظمي أشار إلى أنه سيكون هناك تعاون على صعيد العلاقات الاقتصادية وغيرها من القطاعات، كما أن الحوار حقق انجازاً عراقياً كبيراً يحسب للحكومة".

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الولايات المتحدة العراق

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