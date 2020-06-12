موجة استهداف للبنوك اللبنانية في عدد من المناطق على وقع المظاهرات الاحتجاجية

بيروت - (أ ش أ):

تعرض عدد من البنوك اللبنانية لعمليات اقتحام وتحطيم واجهاتها ومحتويات فروعها في مناطق متفرقة من أنحاء لبنان، وبلغ الوضع حد إحراق بعض الفروع بالكامل، لاسيما في العاصمة بيروت ومحافظتي النبطية (جنوبا) وعكار (شمالا) ومدينة طرابلس (شمالا) على وقع الاحتجاجات التي اندلعت بشكل مفاجىء مساء الخميس في عموم لبنان جراء التدهور الحاد في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وكانت المظاهرات والمسيرات التي يشهدها لبنان منذ مساء الخميس، قد انطوت على قطع واسع للطرق الرئيسية في عموم البلاد، إلى جانب التجمهر أمام مقر مصرف لبنان المركزي في بيروت وفروعه في عدد من المحافظات، احتجاجا على الأنباء المتداولة بارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية بصورة كبيرة وغير مسبوقة في تاريخ البلاد بلغت حد 7 آلاف ليرة، والانعكاسات السلبية لهذا الأمر على أسعار السلع والخدمات والمنتجات الأساسية.

وشهدت عدد من المناطق اللبنانية قيام تجمعات من المتظاهرين باستخدام العصي والحجارة في تحطيم واجهات البنوك ومؤسسات الصرافة وكذلك عدد من المحال التجارية، وتطور الوضع إلى قيام بعض المحتجين باستخدام قنابل المولوتوف في استهداف فروع البنوك وتكسير محتوياتها الداخلية وإضرام النيران بها.

وامتدت النيران وألسنة اللهب لتطال عددا من المؤسسات والمحال التجارية المجاورة لبعض فروع البنوك التي تعرضت للحرق، فيما شوهد أشخاص ملثمون وهم يقومون بأعمال سلب ونهب لبعض المحال التجارية مستغلين حالة الفوضى والتجمهر والشغب التي تعم عددا من المناطق اللبنانية.



ويشهد لبنان مظاهرات ومسيرات واسعة اندلعت بشكل مفاجىء في معظم أرجاء البلاد وتتسم بالغضب العنيف، احتجاجا على التدهور الشديد في الأوضاع المالية والاقتصادية والنقدية والمعيشية.