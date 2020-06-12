أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

موجة استهداف للبنوك اللبنانية في عدد من المناطق على وقع المظاهرات الاحتجاجية

02:18 ص الجمعة 12 يونيو 2020
موجة استهداف للبنوك اللبنانية في عدد من المناطق على وقع المظاهرات الاحتجاجية

احتجاجات لبنان

بيروت - (أ ش أ):
تعرض عدد من البنوك اللبنانية لعمليات اقتحام وتحطيم واجهاتها ومحتويات فروعها في مناطق متفرقة من أنحاء لبنان، وبلغ الوضع حد إحراق بعض الفروع بالكامل، لاسيما في العاصمة بيروت ومحافظتي النبطية (جنوبا) وعكار (شمالا) ومدينة طرابلس (شمالا) على وقع الاحتجاجات التي اندلعت بشكل مفاجىء مساء الخميس في عموم لبنان جراء التدهور الحاد في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
وكانت المظاهرات والمسيرات التي يشهدها لبنان منذ مساء الخميس، قد انطوت على قطع واسع للطرق الرئيسية في عموم البلاد، إلى جانب التجمهر أمام مقر مصرف لبنان المركزي في بيروت وفروعه في عدد من المحافظات، احتجاجا على الأنباء المتداولة بارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية بصورة كبيرة وغير مسبوقة في تاريخ البلاد بلغت حد 7 آلاف ليرة، والانعكاسات السلبية لهذا الأمر على أسعار السلع والخدمات والمنتجات الأساسية.
وشهدت عدد من المناطق اللبنانية قيام تجمعات من المتظاهرين باستخدام العصي والحجارة في تحطيم واجهات البنوك ومؤسسات الصرافة وكذلك عدد من المحال التجارية، وتطور الوضع إلى قيام بعض المحتجين باستخدام قنابل المولوتوف في استهداف فروع البنوك وتكسير محتوياتها الداخلية وإضرام النيران بها.
وامتدت النيران وألسنة اللهب لتطال عددا من المؤسسات والمحال التجارية المجاورة لبعض فروع البنوك التي تعرضت للحرق، فيما شوهد أشخاص ملثمون وهم يقومون بأعمال سلب ونهب لبعض المحال التجارية مستغلين حالة الفوضى والتجمهر والشغب التي تعم عددا من المناطق اللبنانية.

ويشهد لبنان مظاهرات ومسيرات واسعة اندلعت بشكل مفاجىء في معظم أرجاء البلاد وتتسم بالغضب العنيف، احتجاجا على التدهور الشديد في الأوضاع المالية والاقتصادية والنقدية والمعيشية.

هذا المحتوى من

Asha
مظاهرات احتجاجية البنوك اللبنانية طرابلس عمليات اقتحام البنوك

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 39726

    عدد المصابين

  • 10691

    عدد المتعافين

  • 1377

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 7442050

    عدد المصابين

  • 3506297

    عدد المتعافين

  • 418391

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مصر والسودان تتحفظان على الورقة الأثيوبية حول سد النهضة: تراجع كامل عن ما تم الاتفاق عليه