انفجار في مصنع للغازات بمدينة تكساس الأمريكية
تكساس - (د ب أ):
صرح توم نونوز، المتحدث باسم وكالة إدارة الطوارئ في مدينة تكساس سيتي الأمريكية أنهم تلقوا بلاغا عن وقوع انفجار ظهر اليوم الخميس في مصنع براكس اير للغازات الصناعية بالمدينة.
يشار إلى أن مصنع براكساير مورد للغازات الصناعية، ومدينة تكساس سيتي جزء من مركز لتكرير النفط في منطقة جلف كوست، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
وقال نونوز إنه لم تقع أي إصابات جراء الانفجار.
وقالت ليزا ايسنولت، المتحدثة باسم مصنع براكس اير، إن إمدادات غاز النتروجين الخامل إلى العملاء لم تتوقف
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