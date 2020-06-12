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انفجار في مصنع للغازات بمدينة تكساس الأمريكية

12:01 ص الجمعة 12 يونيو 2020
انفجار في مصنع للغازات بمدينة تكساس الأمريكية

انفجار في مصنع للغازات بمدينة تكساس الأمريكية

تكساس - (د ب أ):

صرح توم نونوز، المتحدث باسم وكالة إدارة الطوارئ في مدينة تكساس سيتي الأمريكية أنهم تلقوا بلاغا عن وقوع انفجار ظهر اليوم الخميس في مصنع براكس اير للغازات الصناعية بالمدينة.

يشار إلى أن مصنع براكساير مورد للغازات الصناعية، ومدينة تكساس سيتي جزء من مركز لتكرير النفط في منطقة جلف كوست، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال نونوز إنه لم تقع أي إصابات جراء الانفجار.

وقالت ليزا ايسنولت، المتحدثة باسم مصنع براكس اير، إن إمدادات غاز النتروجين الخامل إلى العملاء لم تتوقف

انفجار مصنع للغازات مدينة تكساس

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