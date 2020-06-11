محادثات بين وزير الخارجية الجزائري ونظرائه في إسبانيا وإيطاليا وأيرلندا حول ليبيا
الجزائر - (د ب أ):
أجرى اليوم الخميس، وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم محادثات هاتفية مع نظرائه الإسبانية والإيطالي والإيرلندا، أرانشا جونازليز لايا ولويجي دي مايو وسيمون كوفني على التوالي في سياق بحث تطورات الأوضاع في ليبيا.
وتناولت المباحثات الهاتفية ضرورة الوصول حل سياسي سلمي للأزمة الليبية.
ووضعت الجزائر في الآونة الأخيرة ثقلها في سبيل التوصل لحل للأزمة الليبية، حيث تباحث الرئيس الجزائري ، عبد المجيد تبون خلال الأسبوع الجاري مع سفيري كل من ألمانيا وأمريكا في الشأن الليبي، كما بحث وزير الخارجية صبري بوقادوم أزمة ليبيا مع نظرائه في مصر وتونس والسعودية، وغيرهم.
وكانت الجزائر، قد جددت في نهاية مايو الماضي، استعدادها لاحتضان حوار وطني ليبي بهدف التوصل لحل سياسي للأزمة الراهنة في ليبيا، مطالبة بوقف تدفق السلاح إلى ليبيا، ومحذرة من إمكانية وصول السلاح إلى الجماعات الإرهابية النشطة في منطقة الساحل الأفريقي.
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