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الرئيس العراقي يدعو إلى الحفاظ على مستوى إنتاج النفط الخام في بلاده

11:50 م الخميس 11 يونيو 2020
الرئيس العراقي يدعو إلى الحفاظ على مستوى إنتاج النفط الخام في بلاده

الرئيس العراقي برهم صالح

بغداد - (د ب أ):

دعا الرئيس العراقي برهم صالح مساء اليوم الخميس إلى الحفاظ على مستوى إنتاج النفط الخام المقرر والتغلب على كافة المعوقات خاصة في ظل الظروف الراهنة وأزمة كورونا.

وأكد الرئيس العراقي خلال لقائه وزير النفط إحسان عبد الجبار إسماعيل على "أهمية العمل على تطوير القطاع النفطي ومواكبة السوق العالمية والحفاظ على مستوى الإنتاج المقرر".

وأشار إلى أهمية "بذل الجهود من أجل استثمار أمثل للغاز وتحسين السياسة التسويقية التي تعتمدها الوزارة للنفط الخام للنهوض بالواقع الاقتصادي في العراق".

برهم صالح العراق إنتاج النفط الخام

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