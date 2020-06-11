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روسيا والولايات المتحدة تناقشان الوضع في سوريا

10:48 م الخميس 11 يونيو 2020
روسيا والولايات المتحدة تناقشان الوضع في سوريا

الجماعات المسلحة في سوريا

موسكو - (أ ش أ):

أجرى نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا مع المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون سوريا جيمس جيفري؛ لمناقشة الأوضاع في سوريا.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، أن الجانبين ناقشا خلال الاتصال الهاتفي الوضع في الأراضي السورية بما في ذلك الاستقرار في محافظة إدلب ومنطقة الفرات وجنوب سوريا.

وأضافت الوزارة "كما ناقش الدبلوماسيان تعزيز التنظيم السياسي للأزمة السورية وفقا للقرار 2254 لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، والذي يدعم سيادة ووحدة وسلامة أراضي سوريا".

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