‏ترامب يطالب حاكم سياتل بـ"استعادة مدينته من سيطرة الأناركيين"

وكالات:

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عمدة مدينة سياتل في العاصمة واشنطن بـ"استعادة مدينته من الأناركيين القبيحين على الفور".

وقال ترامب في تغريدة، الخميس "استرجع مدينة سياتل فورا، وإذا لم تفعل ذلك، سأفعل أنا، هذه ليست لعبة، هؤلاء الأناركيين القبيحين يجب أن يتوقفوا الآن، تحرك وبسرعة".

هذا وتشهد الولايات المتحدة احتجاجات متواصلة بسبب مقتل فلويد على يد شرطي أبيض، في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا.

ووجهت تهم بالقتل من الدرجة الثانية للشرطي الذي ظهر في مقطع فيديو يضع ركبته على رأس فلويد لمدة 9 دقائق حتى قتل الأخير.

فيما أكد ترامب، في تصريحات سابقة أن إدارته تناقش أفكارًا حول إصلاح مؤسسة الشرطة في الولايات المتحدة.

وأوضح ترامب، أن الشرطة الأمريكية "تؤدي عملًا عظيمًا"، مضيفًا "نبحث في أفكار لإصلاحها".