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الرئاسة الفرنسية تنفي اعتزام ماكرون تقديم استقالته

08:50 م الخميس 11 يونيو 2020
الرئاسة الفرنسية تنفي اعتزام ماكرون تقديم استقالته

إيمانويل ماكرون

وكالات:

نفت الرئاسة الفرنسية، الخميس، معلومات وردت في تقرير لصحيفة "لوفيجارو" المحلية حول أنّ الرئيس إيمانويل ماكرون تحدث أخيرا عن احتمال استقالته.

وقالت الرئاسة "ننفي ما ورد (في التقرير). لم يثر رئيس الجمهورية الاستقالة في أي وقت"، مضيفة أنّه "لم يشارك البتة في اجتماع عبر تقنية الفيديو" تحدث خلاله، وفق الصحيفة، عن المسألة، وذلك بحسب ما ذكره موقع "الحدث".

وكتبت "لوفيجارو" في تقرير نشرته الخميس في موقعها أنّ ماكرون "أظهر بوضوح" خلال اجتماع لممولي حملته في 2017 "الاستعداد إلى المخاطرة".

ونقلت عن أحد المشاركين المزعومين أنّ هدف الاستقالة سيكون الدعوة إلى انتخابات مبكرة "في الأسابيع أو الأشهر المقبلة".

ووفقا للصحيفة، قال ماكرون: "أنا أكيد أنني سأفوز إذ لا وجود لمنافس".

إيمانويل ماكرون الرئاسة الفرنسية

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