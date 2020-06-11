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المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن يؤكد دعم عملية السلام الشاملة برعاية أممية

07:39 م الخميس 11 يونيو 2020
المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن يؤكد دعم عملية السلام الشاملة برعاية أممية

عيدروس الزبيدي

صنعاء - (د ب أ):

أكد عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الخميس، على دعم عملية السلام الشاملة التي ترعاها الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص مارتن جريفيث.

وجاء ذلك خلال لقاء الزبيدي في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض، مسؤولين من بعثة جمهورية ألمانيا الاتحادية، على رأسهم نائب السفير يان كروسر.

وقال الزبيدي في بيان صحفي، إن المجلس مستعد للمشاركة في العملية بشكل فاعل، مشيراً إلى "استحالة وجود حل بدون تمثيل حقيقي وكامل للجنوب على طاولة المفاوضات".

وجرى خلال اللقاء مناقشة الملف السياسي والعسكري والتداعيات الناتجة عن الأزمة الإنسانية وانتشار فيروس كورونا المستجد.

وقدم الزبيدي رؤية المجلس الداعي لتشكيل حكومة جديدة مناصفة بين الانتقالي والشرعية اليمنية بموجب اتفاق الرياض وبشكل عاجل، تتولى مهام معالجة الملفات التي تمس حياة المواطنين، وكذلك متابعة تنفيذ أية اتفاقات أخرى.

وثمن الزُبيدي جهود المملكة العربية السعودية الرامية لإحلال السلام، مؤكدا على ضرورة القبول بمبدأ الشراكة.

من جانبه، أكد يان كروسر على موقف بلاده المرحب بأي حلول تتم عبر الوسائل السلمية.

ولفت كروسر إلى دعم بلاده للجهود الإنسانية، ودعمها لاتفاق الرياض، وضرورة إيجاد حل عاجل لكافة الملفات العالقة.

عيدروس الزبيدي اليمن عملية السلام الشاملة الرياض

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