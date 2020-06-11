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المبعوث الأمريكي الخاص بإيران: طهران زادت من تخصيب اليورانيوم

07:18 م الخميس 11 يونيو 2020
المبعوث الأمريكي الخاص بإيران: طهران زادت من تخصيب اليورانيوم

المبعوث الأمريكي الخاص لإيران براين هوك

واشنطن - (أ ش أ):

كشف المبعوث المبعوث الأمريكي الخاص بإيران براين هوك أن طهران زادت من تخصيب اليورانيوم والمواد المخصبة له.

وأعرب هوك عن أمله في أن يتخذ مجلس الأمن الدولي موقفا واضحا وحاسما من هذا الأمر، حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية مساء اليوم الخميس.

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براين هوك المبعوث الأمريكي الخاص بإيران تخصيب اليورانيوم مجلس الأمن الدولي

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