المبعوث الأمريكي الخاص بإيران: طهران زادت من تخصيب اليورانيوم

واشنطن - (أ ش أ):

كشف المبعوث المبعوث الأمريكي الخاص بإيران براين هوك أن طهران زادت من تخصيب اليورانيوم والمواد المخصبة له.

وأعرب هوك عن أمله في أن يتخذ مجلس الأمن الدولي موقفا واضحا وحاسما من هذا الأمر، حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية مساء اليوم الخميس.