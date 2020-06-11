الأردن تسجل 27 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
عمّان - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم الخميس ،تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 890 إصابة.
وأوضحت في بيان صحفي نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" ، ان الحالات توزعت على 22 حالة لأردنيين قادمين من الخارج، و3 حالات لمخالطين لمصاب، وحالة واحدة من الكوادر الطبيّة العاملة على رعاية المصابين، وحالة لسائق شاحنة أجنبي قادم عبر الحدود، مبينة في الوقت نفسه شفاء 7 حالات مصابة بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 642 حالة.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
38284
عدد المصابين
-
10289
عدد المتعافين
-
1342
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
7347323
عدد المصابين
-
3442690
عدد المتعافين
-
415173
عدد الوفيات
إعلان