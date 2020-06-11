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الأردن تسجل 27 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

07:10 م الخميس 11 يونيو 2020
الأردن تسجل 27 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا في الأردن

عمّان - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم الخميس ،تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 890 إصابة.

وأوضحت في بيان صحفي نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" ، ان الحالات توزعت على 22 حالة لأردنيين قادمين من الخارج، و3 حالات لمخالطين لمصاب، وحالة واحدة من الكوادر الطبيّة العاملة على رعاية المصابين، وحالة لسائق شاحنة أجنبي قادم عبر الحدود، مبينة في الوقت نفسه شفاء 7 حالات مصابة بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 642 حالة.

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الأردن فيروس كورونا وزارة الصحة الأردنية

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