رئيس الأركان الأمريكي يعتذر عن مرافقته ترامب أثناء زيارة كنيسة الرؤساء: خطأ

واشنطن - (د ب أ):

اعتذر رئيس الأركان الأمريكي مارك مايلي اليوم الخميس عن الظهور في صورة مع الرئيس دونالد ترامب بعدما أخلت السلطات بعنف منطقة خارج البيت الأبيض من المتظاهرين.

وقال رئيس أركان الجيش الأمريكي مارك مايلي في تصريحات مسجلة مسبقا في مراسم لجامعة الدفاع الوطنية: "خطأ.. ما كان يجب أن أتواجد هناك.. وجودي في تلك اللحظة وفي تلك الظروف خلق وجهة نظر بتورط الجيش في السياسة الداخلية ".

كان ترامب ترأس، الاثنين الماضي، لفيفا من المسؤولين من بينهم مايلي ووزير الدفاع مارك إسبر في زيارة إلى كنيسة الرؤساء حيث التقط صورة مع الإنجيل. وكانت القوات الاتحادية تستخدم الغاز المسيل للدموع لإخلاء المنطقة من المتظاهرين السلميين على الأغلب.

وشوهد مايلي فيما بعد في شوارع واشنطن في زي المعارك وهو يتفقد قوات الحرس الوطني.

يمكن أن تتسبب تصريحات مايلي في إغضاب ترامب الذي اتخذ موقفا عدائيا من التحرك الهائل ضد وحشية وعنصرية الشرطة الناتجة عن وفاة جورج فلويد، وهو أسود البشرة، بينما كان في عهدة الشرطة في مينيسوتا قبل أسبوعين.