الصحة العراقية تعلن تسجيل 1261 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 354
بغداد - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 16675حالة بعد تسجيل 1261 إصابة جديدة.
وأوضحت الوزارة -في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية اليوم الخميس أن حالات الشفاء ارتفعت إلى 354 حالة ليصبح الإجمالي 6568 حالة، مشيرة إلى تسجيل 31 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات في العراق إلى 457.
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