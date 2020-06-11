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الاتحاد الأوروبي: تركيا تمنع عمليات مراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا

05:19 م الخميس 11 يونيو 2020
الاتحاد الأوروبي: تركيا تمنع عمليات مراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا

رصد شحنات سلاح من تركيا لغرب ليبيا

بروكسل - (د ب أ):

أكدت دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الاوروبي، أنه تم منع عملية الكتلة الأوروبية لمراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، من القيام بعملها هذا الأسبوع.

وقال متحدث اليوم الخميس إنه تم منع القوات اليونانية من تفتيش سفينة شحن كانت في طريقها إلى ليبيا.

وكانت هيئة البث اليونانية الرسمية (إي آر تي)، نقلت عن وزارة الدفاع في أثينا قولها في وقت سابق، إن ثلاث سفن حربية تركية كانت مشاركة في الواقعة.

وأوضح الأتراك للقوات اليونانية عبر رسائل لاسلكية أن السفينة التي ترفع علم تنزانيا، تخضع لحمايتها. وأفادت تقارير بأنه نتيجة لذلك، انسحب قائد عملية "إيريني" التابعة للاتحاد الأوروبي، من محاولته فحص سفينة الشحن التي تحمل اسم "سيركين".

ولم يتضح بعد ماذا كانت السفينة تحمل على متنها.

وبحسب بيانات تتبع المواقع، وصلت السفينة الآن إلى ليبيا، وكانت عند ميناء مصراتة بعد ظهر اليوم الخميس.

تركيا ليبيا حظر السلاح الاتحاد الأوروبي

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