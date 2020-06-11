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ماكرون يثير احتمالية إجراء انتخابات مبكرة لإعادة إحياء رئاسته

05:15 م الخميس 11 يونيو 2020
ماكرون يثير احتمالية إجراء انتخابات مبكرة لإعادة إحياء رئاسته

إيمانويل ماكرون

باريس - (د ب أ):

اثار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون احتمالية إجراء انتخابات مبكرة في البلاد في اتصال هاتفي مع مانحين مقيمين في لندن، حسبما ذكرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية اليوم الخميس.

من المحتمل أن تمكن انتخابات مبكرة ماكرون 42 عاما، من إعادة احياء رئاسته وإعطائه تفويضا لإعادة تشكيل الاقتصاد الفرنسي بمجرد احتواء جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

ولكن هذا سوف يشكل مخاطرة كبيرة على الرئيس ماكرون الذي مازال أمامه عامان آخران في ولايته الأولى ويكافح بشكل متكرر للتواصل مع الناخبين الفرنسيين.

ورفض متحدث باسم الرئيس التعقيب على تقرير الصحيفة.

إيمانويل ماكرون باريس انتخابات مبكرة

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