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التعاون الخليجي: حريصون على إنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسي

04:57 م الخميس 11 يونيو 2020
التعاون الخليجي: حريصون على إنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسي

الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف

الرياض - أ ش أ

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الموقف الثابت لمجلس التعاون لإنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسي المستند إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.

وأشار أمين عام المجلس -خلال لقائه عبر الفيديو كونفرنس مع رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك سعيد، وفقا لوكالة الأنباء السعودية اليوم الخميس، إلى الشراكة الوثيقة القائمة بين مجلس التعاون واليمن، وأهمية تفعيل الأطر التي تم الاتفاق عليها في إطار تلك الشراكة في جميع المجالات.

وأعرب رئيس الوزراء اليمني عن تقديره البالغ للجهود التي تبذلها الأمانة العامة مما يؤكد حرص مجلس التعاون على التوصل إلى الحل السياسي المنشود الذي يحفظ لليمن وحدته وأمنه وسيادته واستقراره ، وينهي الظروف الصعبة التي يواجهها الشعب اليمني، التي فرضها انقلاب الحوثيين على الشرعية.

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