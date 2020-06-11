أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

الإمارات تسمح بعودة أصحاب الإقامات السارية بالخارج وتلزمهم بالحجر المنزلي

03:59 م الخميس 11 يونيو 2020
الإمارات تسمح بعودة أصحاب الإقامات السارية بالخارج وتلزمهم بالحجر المنزلي

الإمارات تسمح بعودة أصحاب الإقامات السارية بالخارج

أبوظبي - ( د ب أ):

أطلقت الإمارات مبادرة لعودة المقيمين من أصحاب الإقامات السارية المتواجدين خارج الدولة، تستهدف عودة ما يقارب 200 ألف شخص.

وأعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالإمارات أنها أعطت الأولوية للحالات الإنسانية والأقارب.

وقال مدير عام الهيئة اللواء منصور أحمد الظاهري، للصحفيين اليوم الخميس، إنه سيتم إجراء فحوص فيروس كورونا للقادمين فور وصولهم أراضي الدولة، وإلزامهم بالحجر المنزلي أو المؤسسي لمدة 14 يوما مع تحمل التكاليف إن وجدت بالإضافة إلى وجوب استخدام التطبيقات الخاصة المعتمدة بتتبع الحالة الصحية حفاظا على سلامتهم وسلامة المجتمع.

وأضاف "تهدف المبادرة لتمكين المقيمين المتواجدين في الخارج من العودة إلى دولة الإمارات وذلك ضمن خطط عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي".

من جانبه، قال وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات خالد عبدالله بالهول، إن "إعادة الرعايا الأجانب إلى الدولة تأتي في إطار جهود الإمارات الإنسانية في ظل الأزمة الحالية، وسيتم التركيز خلال المرحلة الحالية على المقيمين من الأسر والذين يمثلون نسبة 50 بالمئة من إجمالي العائدين خلال هذه المرحلة، وهي حالات ترتبط في المقام الأول بمسألة لم شمل الأسر المقيمة في الدولة".

الإقامة الإمارات الحجر المنزلي فيروس كورونا

الخبر التالى:

إثيوبيا تعلن موقفها من اجتماعات سد النهضة: "بناء الثقة أمر حتمي"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 38284

    عدد المصابين

  • 10289

    عدد المتعافين

  • 1342

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 7347323

    عدد المصابين

  • 3442690

    عدد المتعافين

  • 415173

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:9 قرارات جديدة.. الحكومة تعلن البيان الرسمي لخطة التعايش