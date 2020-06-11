أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

السعودية: بدء تطبيق الحجر المنزلي على القادمين من خارج المملكة

03:55 م الخميس 11 يونيو 2020
السعودية: بدء تطبيق الحجر المنزلي على القادمين من خارج المملكة

فيروس كورونا

الرياض - أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، بدء تطبيق آلية جديدة على القادمين من خارج المملكة، حيث سيتم حجرهم في منازلهم وفق ضوابط معينة، ويتمثل تطبيق هذا الإجراء فور وصول المواطنين بتطبيق الفرز الصحي في المطار وتعبئة التعهد ثم الذهاب إلى منازلهم لتطبيق الحجر المنزلي.

وذكرت الصحة السعودية - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية /واس/ - أن الحجر المنزلي يعد إجراءً احترازيًا للأشخاص القادمين من خارج المملكة ولا يكون لديهم أعراض، وكذلك الحالات المشتبه بإصابتها ولا تستدعي الرعاية الصحية في المستشفيات في حال كان المنزل مناسبًا للحجر المنزلي وفقًا للدليل الإرشادي "للحجر الصحي والعزل الطبي المنزلي" الصادر عن المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (وقاية).

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي لمواصلة الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة لخدمة القادمين من خارج المملكة والعناية بهم وتهيئة السبل الكفيلة براحتهم وبما يتماشى مع الإجراءات والتدابير الوقائية للتصدي لجائحة كورونا حيث اتخذ القرار بناءً على دراسة مكثفة وتقييم مستمر للوضع الصحي الحالي لكورونا في المملكة .

هذا المحتوى من

فيروس كورونا وزارة الصحة السعودية السعودية كوفيد 19

الخبر التالى:

فتح تدعو أوروبا لمنع أي مساع قضائية أو سياسية لتجريم مقاطعة إسرائيل

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 38284

    عدد المصابين

  • 10289

    عدد المتعافين

  • 1342

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 7347323

    عدد المصابين

  • 3442690

    عدد المتعافين

  • 415173

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:9 قرارات جديدة.. الحكومة تعلن البيان الرسمي لخطة التعايش