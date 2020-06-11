السودان يعرب عن شكره للاتحاد الأوروبي لتقديمه مساعدات طبية

الخرطوم - أ ش أ

أعربت حكومة السودان، عن الشكر والتقدير للاتحاد الأوروبي على تقديمه مساعدات طبية تتكون من أجهزة إنعاش وأطقم صحية وقفازات يدوية وأدوية ومستلزمات ومعينات طبية عديدة، تقدر بحوالي 93 طنا، وصلت السودان صباح اليوم، بطائرة شحن تعتبر هى الأولى ضمن حزمة المساعدات الأوروبية.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية - في بيان اليوم /الخميس/ - أنه من المتوقع وصول طائرة أخرى نهاية هذا الشهر، وذلك في إطار دعم جهود السودان للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف: "تأتي هذه المساعدات في إطار الشراكة المتطورة بين السودان والاتحاد الأوروبي الذي رافق الحكومة الانتقالية منذ تكوينها بتقديم الدعم والمساندة، مما يؤكد حرص دول الاتحاد الأوروبي على تقديم كل ما من شأنه المساهمة في إنجاح برامج الحكومة الانتقالية وخططها ومواجهة التحديات الماثلة أمامها والتي من أهمها الحد من ومكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد".

وثمنت حكومة السودان وصول المساعدات غير المسبوقة من دول الاتحاد الأوروبي، بخاصة من فرنسا والسويد، لافتة إلى أن هذه المبادرة تؤكد أهمية وحيوية الشراكة بين الطرفين في العديد من القطاعات الاستراتيجية بالبلاد، لاسيما القطاع الصحي، حيث إن دعم الاتحاد الأوروبي سيساهم في تطوير و تعزيز جهود مؤسسات القطاع الصحي بالبلاد.