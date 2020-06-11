أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

السودان يعرب عن شكره للاتحاد الأوروبي لتقديمه مساعدات طبية

02:36 م الخميس 11 يونيو 2020
السودان يعرب عن شكره للاتحاد الأوروبي لتقديمه مساعدات طبية

أرشيفية

الخرطوم - أ ش أ
أعربت حكومة السودان، عن الشكر والتقدير للاتحاد الأوروبي على تقديمه مساعدات طبية تتكون من أجهزة إنعاش وأطقم صحية وقفازات يدوية وأدوية ومستلزمات ومعينات طبية عديدة، تقدر بحوالي 93 طنا، وصلت السودان صباح اليوم، بطائرة شحن تعتبر هى الأولى ضمن حزمة المساعدات الأوروبية.
وذكرت وزارة الخارجية السودانية - في بيان اليوم /الخميس/ - أنه من المتوقع وصول طائرة أخرى نهاية هذا الشهر، وذلك في إطار دعم جهود السودان للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأضاف: "تأتي هذه المساعدات في إطار الشراكة المتطورة بين السودان والاتحاد الأوروبي الذي رافق الحكومة الانتقالية منذ تكوينها بتقديم الدعم والمساندة، مما يؤكد حرص دول الاتحاد الأوروبي على تقديم كل ما من شأنه المساهمة في إنجاح برامج الحكومة الانتقالية وخططها ومواجهة التحديات الماثلة أمامها والتي من أهمها الحد من ومكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد".
وثمنت حكومة السودان وصول المساعدات غير المسبوقة من دول الاتحاد الأوروبي، بخاصة من فرنسا والسويد، لافتة إلى أن هذه المبادرة تؤكد أهمية وحيوية الشراكة بين الطرفين في العديد من القطاعات الاستراتيجية بالبلاد، لاسيما القطاع الصحي، حيث إن دعم الاتحاد الأوروبي سيساهم في تطوير و تعزيز جهود مؤسسات القطاع الصحي بالبلاد.

هذا المحتوى من

حكومة السودان الخرطوم الاتحاد الأوروبي

الخبر التالى:

رغم مخاطر كورونا.. اليمنيون يصرّون على "مضغ القات"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 38284

    عدد المصابين

  • 10289

    عدد المتعافين

  • 1342

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 7347323

    عدد المصابين

  • 3442690

    عدد المتعافين

  • 415173

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مواعيد جديدة للحظر وفتح المساجد.. 6 قرارات للحكومة للتعايش مع كورونا