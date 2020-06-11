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مجهول يهاجم مدرسة في سلوفاكيا ومقتل موظفة وإصابة آخرين

02:32 م الخميس 11 يونيو 2020
مجهول يهاجم مدرسة في سلوفاكيا ومقتل موظفة وإصابة آخرين

الشرطة السلوفاكية

براتيسلافا - أ ش أ
أعلنت الشرطة السلوفاكية، اليوم الخميس، أن رجلا مجهولا هاجم مدرسة ابتدائية بسكين في بلدة "فروتكي" شمال سلوفاكيا، ما أسفر عن مقتل نائبة مدير المدرسة، وأطلقت الشرطة النار على المهاجم وأردته قتيلا.
ونقلت وكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية - عن بيان نشر على موقع الشرطة السلوفاكية - أنه "أسفر الهجوم عن مقتل نائبة مدير المدرسة، فضلا عن إصابة شخصين بالغين وطفلين بجروح".
وأضاف البيان: "دوريات الشرطة تجري حاليا عملية أمنية في مدينة فروتكي، حيث تعرض موظفو مدرسة وتلاميذ لهجوم من قبل رجل مجهول، ما أسفر عن مقتل نائبة المدير، وقد توجه قائد شرطة الجمهورية ميلان لوتشانسكي إلى مكان الحادث، الوضع تحت سيطرة الشرطة".
وذكر البيان أنه تمت تصفية المهاجم من قبل الشرطة، موضحا أن المهاجم يبلغ من العمر 22 عامًا، وهو من مدينة "مارتن" في شمال البلاد.

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الشرطة السلوفاكية براتيسلافا سلوفاكيا

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