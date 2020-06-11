أبو الغيط: ضم إسرائيل لأراضٍ فلسطينية قد يطلق حرباً دينية
القاهرة - أ ش أ
قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن إقدام إسرائيل على ضم أي أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة سوف يمثل عدواناً غاشماً جديداً على الشعب الفلسطيني وسيادته على أراضيه، وسيعدُ خطوة عدائية ضد الأمتين العربية والإسلامية، ويقوض تماماً فرص إقامة السلام في هذه المنطقة من العالم لعقود طويلة قادمة.
وشدد أبو الغيط، في تصريح له اليوم الخميس، على أن مثل هذه الخطوة تمثل كذلك خرقاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المتمثلة في قرارات الأمم المتحدة، وأضاف أن العالم أجمع تقع عليه مسؤولية الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، مطالباً بالدفاع عن النظام الدولي الذي يفترض أنه يقوم على احترام القانون الدولي والعلاقات التي تقوم على الاحترام المتبادل بين الدول والشعوب.
وأكد أبو الغيط أن هذا التطور الخطير قد يكون من شأنه إطلاق مواجهة وحروب دينية لا ينبغي أن يسمح المجتمع الدولي بأن ننزلق إليها.
هذا المحتوى من
الخبر التالى:90 طن مساعدات طبية أوروبية للسودان لمواجهة كورونا
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
38284
عدد المصابين
-
10289
عدد المتعافين
-
1342
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
7347323
عدد المصابين
-
3442690
عدد المتعافين
-
415173
عدد الوفيات
إعلان