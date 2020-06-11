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أبو الغيط: ضم إسرائيل لأراضٍ فلسطينية قد يطلق حرباً دينية

02:15 م الخميس 11 يونيو 2020
أبو الغيط: ضم إسرائيل لأراضٍ فلسطينية قد يطلق حرباً دينية

أحمد أبو الغيط

القاهرة - أ ش أ

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن إقدام إسرائيل على ضم أي أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة سوف يمثل عدواناً غاشماً جديداً على الشعب الفلسطيني وسيادته على أراضيه، وسيعدُ خطوة عدائية ضد الأمتين العربية والإسلامية، ويقوض تماماً فرص إقامة السلام في هذه المنطقة من العالم لعقود طويلة قادمة.

وشدد أبو الغيط، في تصريح له اليوم الخميس، على أن مثل هذه الخطوة تمثل كذلك خرقاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المتمثلة في قرارات الأمم المتحدة، وأضاف أن العالم أجمع تقع عليه مسؤولية الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، مطالباً بالدفاع عن النظام الدولي الذي يفترض أنه يقوم على احترام القانون الدولي والعلاقات التي تقوم على الاحترام المتبادل بين الدول والشعوب.

وأكد أبو الغيط أن هذا التطور الخطير قد يكون من شأنه إطلاق مواجهة وحروب دينية لا ينبغي أن يسمح المجتمع الدولي بأن ننزلق إليها.

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