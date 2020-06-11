الكويت: 4 وفيات و609 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الكويت (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الخميس، تسجيل أربع وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بالفيروس إلى 279 حالة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند في مؤتمر صحفي، الخميس، إنه تم تسجيل 609 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 34432 حالة.

ولفت إلى أن 184 مصابا يتلقون الرعاية الطبية في العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم أن 849 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى 24137 .