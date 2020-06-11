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بعد مماطلة.. طهران سترسل صندوقي الطائرة الأوكرانية الأسودين لباريس

11:30 ص الخميس 11 يونيو 2020
بعد مماطلة.. طهران سترسل صندوقي الطائرة الأوكرانية الأسودين لباريس

حادث تحطم الطائرة الأوكرانية

وكالات:

أبلغت إيران وكالة الطيران التابعة للأمم المتحدة، أنها سترسل الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية التي أسقطتها، إلى باريس لتحليلهما، بمجرد موافقة الدول المشاركة في التحقيق، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

والدول الأخرى المعنية بالتحقيق هي أوكرانيا وكندا والولايات المتحدة، وكانت كندا قد ضغطت في السابق على إيران لإرسال الصندوقين إلى فرنسا لتحليلهما، فيما رفضت طهران ذلك.

كانت إيران أسقطت بالخطأ طائرة الخطوط الدولية الأوكرانية في 8 يناير قرب طهران بصاروخ أرض جو، مما أسفر عن مقتل 176 شخصا، من بينهم 55 مواطنا كنديا و30 مقيما دائما في كندا.

وفي مارس الماضي، أبلغت إيران وكالة الطيران التابعة للأمم المتحدة أنها سترسل الصندوقين إلى أوكرانيا.

لكن ممثلا لإيران قال أمس الأربعاء، في اجتماع عبر الإنترنت لمجلس الوكالة، إن طهران سترسل الصندوقين اللذين تضررا بشدة إلى مكتب التحقيق الفرنسي في الحوادث الجوية.

وقال أحد المصدرين الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "أبلغت إيران أنها سترسلهما إلى باريس قريبا بشرط موافقة الدول المشاركة في التحقيق".

ولم يتسن الاتصال بمسؤولين إيرانيين للحصول على تعقيب، فيما رفضت متحدثة باسم وزير النقل الكندي مارك غارنو التعليق على مناقشة إرسال الصندوقين لباريس.

وقالت: "إيران قطعت تعهدا في مارس. أظهروا استعدادا لنقل الصندوقين الأسودين، لكننا نريد أن نرى تحركا ملموسا من جانبهم".

طهران الطائرة الأوكرانية فرنسا الصندوق الأسود

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